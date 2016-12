Borsa Usa a picco dopo tracollo Wachovia, cade Apple

NEW YORK, 29 settembre (Reuters) - Gli indici di Wall Street si muovono in netto ribasso dopo che Wachovia WB.B è divenuta la nuova vittima della crisi del credito.

Il collasso di Wachovia, che ha ceduto la maggior parte degli asset a Citigroup (C.N: Quotazione) (in rialzo di circa un punto percentuale), ha posto in secondo piano l'atteso via libera del Congresso Usa al piano di salvataggio del sistema finanziario da 700 miliardi di dollari.