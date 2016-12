Wall Street - Stocks to watch del 29 settembre

NEW YORK, 29 settembre (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street sono in leggero calo, facendo pensare a un avvio di seduta moderatamente negativo.

Dopo la corsa di ieri, gli investitori sembrano orientati a tirare il fiato. Ma un quadro più preciso della giornata si avrà soltanto dopo la pubblicazione dei dati macroeconomici. L'agenda prevede l'indice sui prezzi del mercato immobiliare S&P-Case/Shiller di luglio, visto in rialzo dello 0,5% su mese e in calo del 14,3% su base tendenziale. In calendario anche l'indice di fiducia dei consumatori di settembre, stimato in crescita a 57.