Wall Street - Stocks to watch del 29 settembre

NEW YORK, 29 settembre (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street sono in deciso calo, facendo pensare a un avvio di seduta negativo.

L'agenda macroeconomica prevede l'indice dei redditi personali di agosto, visto in rialzo dello 0,2%, insieme all'indice dei prezzi Pce core, il barometro dell'andamento dell'inflazione maggiormente monitorato dalla Fed, stimato in crescita dello 0,2%.

* WACHOVIA WB.N crolla del 55% nelle contrattazioni di pre-market. La banca, in difficoltà, è in trattative con le concorrenti interessate a rilevarla. Ieri, alcune fonti hanno indicato, fra i probabili acquirenti di Wachovia, CITIGROUP (C.N: Quotazione ) e WELLS FARGO (WFC.N: Quotazione ).

* Il Financial Times di ieri ha scritto che AMERICAN INTERNATIONAL GROUP (AIG.N: Quotazione ) sta valutando la cessione di oltre quindici business per rimborsare il prestito di 85 miliardi di dollari erogato dal governo.

* IMCLONE SYSTEMS IMCL.O, secondo quanto scrive il Wall Street Journal, oggi annuncerà che sta proseguendo le trattative per vendere le proprie attività a una società farmaceutica per una cifra vicina a 6,1 miliardi di dollari. La settimana scorsa, BRISTOL-MYERS SQUIBB (BMY.N: Quotazione) ha alzato l'offerta per la quota di ImClone che ancora non controlla a 4,7 miliardi di dollari. Il quotidiano riporta indiscrezioni su trattative con PFIZER (PFE.N: Quotazione) ed ELI LILLY (LLY.N: Quotazione). Continua...