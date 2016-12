Wall Street - Stocks to watch del 29 dicembre

NEW YORK, 29 dicembre (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street sono in leggero rialzo, facendo pensare a un avvio di seduta moderatamente positivo.

I titoli in evidenza oggi:

* Ieri, il Kuwait ha fatto un passo indietro rispetto alla decisione di dare vita a una joint venture nel petrochinico con DOW CHEMICAL (DOW.N: Quotazione), un accordo da 17,4 miliardi di dollari. La cancellazione dell'intesa potrebbe spingere Dow Chemical a rinunciare all'acquisizione della concorrente ROHM & HAAS ROH.N: i proventi dell'accordo con il Kuwait, infatti, sarebbero dovuti andare in gran parte a ripagare i 13 miliardi di dollari di debito contratto per comprare Rohm & Haas. Il titolo Rohh & Haas perde il 17,6% nelle contrattazioni di pre-market, mentre Dow Chemical arretra del 6%.