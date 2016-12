Wall Street - Stocks to watch del 29 agosto

NEW YORK, 29 agosto (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street sono in leggero calo, lasciando intendere che il mercato possa prendersi una pausa dopo la corsa di ieri.

Sul fronte macroeconomico, l'agenda prevede il dato sulla spesa per consumi di luglio, vista invariata, con un indice dei prezzi Pce stabile (+0,3% la componente core). In calendario anche l'indice Pmi Chicago di agosto, stimato in calo a 50, e l'indice Reuters-Università del Michigan definitivo di agosto, che dovrebbe salire a 62.