BORSA USA - Indici in rialzo dopo Pil, corrono Motorola e P&G

NEW YORK, 29 ottobre (Reuters) - Wall Street è in deciso rialzo negli scambi di metà mattina dopo che i dati sul Pil hanno mostrato che l'economia statunitense è cresciuta più rapidamente del previsto per l'ultimo trimestre e si è allentato il nervosismo sulla forza della ripresa.

Nella sua prima lettura del Pil del terzo trimestre, il dipartimento del Commercio americano ha detto che l'economia è cresciuta per la prima volta in un anno, segnando, anche se in modo non ufficiale, la fine della peggiore recessione degli ultimi 70 anni.