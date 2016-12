BORSA USA -Indici in rialzo con titoli energia,ritorno ottimismo

NEW YORK, 29 giugno (Reuters) - Prosegue il rialzo di Wall Street, sostenuta dal rialzo dei titoli energetici sulla scia del rafforzamento del greggio e dai segnali di vita dell'economia globale che hanno riportato l'ottimismo sulle prospettive di ripresa.

Corre il petrolio CLc1 sulle notizie di un attacco ad alcune infrastrutture della Royal Dutch Shell (RDSa.L: Quotazione ) in Nigeria; i connessi timori sull'offerta di greggio compensano la debolezza della domanda emersa in aprile negli Usa.

Salgono quindi titoli come Exxon Mobil (XOM.N: Quotazione ) e Occidental Petroleum (OXY.N: Quotazione ).

Modesto rialzo per Apple (AAPL.O: Quotazione) nel giorno in cui Steve Jobs è tornato al ponte di comando del gruppo dopo alcuni mesi trascorsi lontano dall'azienda per problemi di salute.