BORSA USA indecisa, bene energia, da dati macro lettura mista

NEW YORK, 29 maggio (Reuters) - Gli indici di Wall Street si mostrano poco mossi dopo circa due ore di contrattazioni, in un mercato sostenuto dai guadagni degli energetici, a loro volta aiutati dal prezzo del greggio, e intento a digerire una serie di dati macro in chiaroscuro.

Il Pmi Chicago indica a maggio una contrazione dell'attività delle imprese nel Midwest maggiore delle attese, mentre la lettura dell'indice elaborato da Reuters e Università del Michigan suggerisce un miglioramento della fiducia a maggio, al livello massimo dallo scorso settembre.

Tra i singoli titoli, CHEVRON (CVX.N: Quotazione) è in denaro grazie al prezzo del greggio in recupero, con il contratto scambiato a New York Clc1 sopra i 66 dollari al barile.

Per contro pesante GENERAL MOTORS (GM.N: Quotazione), in calo del 18% circa, mentre si avvicina la scadenza di lunedì posta dalle autorità Usa per la presentazione di un piano di ristrutturazione, pena l'insolvenza.

Forte DELPHI DPHIQ.PK sull'attesa, alimentata da indiscrezioni stampa, che la task force per l'auto messa in piedi dall'amministrazione Obama possa spingere per una vendita degli asset della società di componenti auto.

Positiva DELL DELL.O che ieri a mercati chiusi ha quasi soddisfatto le aspettative degli analisti con il calo degli utili, senza però fornire un outlook finanziario dettagliato.