Wall Street - Stocks to watch del 28 agosto

In calendario, sul fronte macroeconomico, anche le richieste di sussidi alla disoccupazione, stimate in leggero calo, a 430.000 unità.

* TIFFANY (TIF.N: Quotazione ) ha chiuso il secondo trimestre con un utile per azione di 63 cent, in crescita rispetto ai 29 cent di un anno prima, e ha detto di stimare un eps 2008 compreso fra 2,82 e 2,92 dollari, previsione superiore a quella fornita in precedenza.

* Lehman stima che FANNIE MAE FNM.N riuscirà a superare il momento difficile del settore immobiliare mantenendo un livello di excess capital pari o superiore al 15% e che la società semi-pubblica attiva nelle garanzie sui mutui potrebbe non avere bisogno di altri aumenti di capitale. Lehman, però, ha tagliato il target price di Fannie Mae a 20 da 46 dollari, con rating "overweight", e ha incrementato la stima di perdita per azione 2008 a 10,24 da 3,13 dollari. Il broker, infine, vede per Fannie Mae una perdita per azione 2009 di 3,29 dollari, contro un utile di 1 dollaro stimato in precedenza. Ieri, Fannie Mae ha annunciato la sostituzione nella carica di direttore finanziario di Stephen Swad con David Hisey. Continua...