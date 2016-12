Wall Street - Stocks to watch del 28 luglio

NEW YORK, 28 luglio (Reuters) - I derivati di Wall Street sono cedenti, in una giornata iniziata con l'indice mondiale Msci .MIWD00000PUS a un massimo da ottobre scorso. Il vantaggio si è poi eroso, con le borse europee .STOXX che si sono girate fino al terreno negativo di metà seduta a tutto vantaggio dei bond.

In una sessione che vede a New York trimestrali di rilievo - come Viacom, Textron, McGraw-Hill o Us Steel - occhi puntati anche sul fronte geopolitico, dove lo U.S.-China Strategic and Economic Dialogue vedrà la partecipazione del segretario al Tesoro Timothy Geithner e del Vice Premier Wang Qishan.