Borsa Usa brillante dopo Pil, bene ciclici e finanziari

NEW YORK, 28 agosto (Reuters) - Gli indici di Wall Street viaggiano in deciso rialzo, spinti dal dato sul Pil Usa nel secondo trimestre e dalla flessione dei prezzi del greggio.

Ottimismo anche sulle prospettive del settore finanziario, dopo che la compagnia assicurativa sui bond Mbia (MBI.N: Quotazione ), che mette a segno un balzo di oltre il 22%, ha annunciato un accordo per riassicurare un mega-portafoglio di crediti.

Il futures sul greggio leggero Usa, in precedenza in rialzo, arretra di quasi tre dollari il barile dopo che l'Agenzia Internazionale dell'Energia ha assicurato forniture aggiuntive nel caso in cui la tempesta tropicale Gustav danneggiasse gli impianti del Golfo del Messico.