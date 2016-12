Borsa Usa prosegue tonica, volano le banche, corre Yahoo

NEW YORK, 28 gennaio (Reuters) - Gli indici di Wall Street si muovono in rialzo, sostenuti dai titoli bancari.

La speranza che il piano di stimolo dell'economia messo in cantiere dall'amministrazione Obama rilanci la crescita e risolva alla radice la questione degli asset tossici, alimenta l'ottimismo degli investitori.

Riflettori puntati anche sulla chiusura della riunione del comitato per le politiche monetarie della Fed: attenzione soprattutto a eventuali segnali su interventi non convenzionali per combattere la stretta creditizia.