BORSA USA, Nasdaq tiene rialzo, Dow Jones e S&P giù dopo dati

NEW YORK, 28 agosto (Reuters) - Meno di due ore dopo una apertura positiva resta in rialzo solo il Nasdaq tra gli indici di Wall Street. Il comparto tecnologico cresce trainato da una revisione al rialzo delle stime per il terzo trimestre di Intel (INTC.O: Quotazione) e da risultati migliori delle attese di Dell DELL.O. Entrambi i titoli guadagnano oltre il 4%.