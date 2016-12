BORSA USA procede in ribasso su fiducia consumatori,male energia

NEW YORK, 28 luglio (Reuters) - Procedono in rosso gli indici di Wall Street, depressi principalmente dal comparto degli energetici che risente della marcata correzione del greggio.

La caduta della fiducia dei consumatori penalizza poi gli energetici come Exxon Mobil (XOM.N: Quotazione ), in calo di 2% mentre l'indice di settore .GSPE cede circa 3%.

Molto male fa Us Steel (X.N: Quotazione), in calo di oltre 3% nel giorno dei conti che evidenziano il passivo del secondo trimestre e una stima di ulteriore perdita per i prossimi tre mesi. Il gigante dell'acciaio riporta un aumento degli ordinativi della clientela, ma parla di uno scenario incerto per domanda e prospettive di ripresa.