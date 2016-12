Wall Street - Stocks to watch del 27 gennaio

NEW YORK, 27 gennaio (Reuters) - I futures sugli indici della borsa americana sono in lieve rialzo e preannunciano un avvio di seduta fra il piatto e il positivio a Wall Street. L'agenda sui dati macro di oggi prevede la fiducia dei consumatori a gennaio alle 16,00 italiane. Oggi inizia la due giorni del Fomc della Federal Reserve che si concluderà domani con un annuncio in serata sui tassi di interesse. Sul fronte dei risultati societari riflettori su Sun Microsystem JAVA.O, Yahoo (YHOO.O: Quotazione) e sul produttore di farmaci Bristol-Myers Squibb (VZ.N: Quotazione).