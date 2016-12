Borsa Usa in calo su realizzi, male banche e petroliferi, ok Gm

NEW YORK, 27 marzo (Reuters) - Gli indici di Wall Street sono in deciso calo, affossati dalle prese di beneficio e dalla flessione dei titoli energetici sulla scia del calo dei prezzi del greggio.

Riflettori puntati su Washington, dove il presidente Barack Obama sta incontrando i vertici delle maggiori banche Usa. La Cnbc ha riportato le dichiarazioni di alcuni banchieri. In particolare, il numero uno di Jp Morgan & Chase (JPM.N: Quotazione), James Dimon, ha detto che con Obama non c'è stata sintonia su tutti i punti di discussione. L'AD di Morgan Stanley (MS.N: Quotazione) ha sottolineato che nell'incontro non si è entrati nei dettagli della partnership pubblico-privato, mentre il numero uno di Goldman Sachs (GS.N: Quotazione) ha detto che la banca d'affari è disponibile a investire nel piano di acquisto di asset tossici.