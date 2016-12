Borsa Usa a due velocità, Dow sostenuto da energetici, IBM

NEW YORK, 27 ottobre (Reuters) - La delusione per il dato sulla fiducia dei consumatori americani non riesce a minare il buon umore del Dow Jones, sostenuto tra l'altro da Ibm (IBM.N: Quotazione) che ha approvato un buy back da 5 miliardi di dollari.

Bene anche gli energetici tra cui Exxon Mobil (XOM.N: Quotazione) e Chevron (CVX.N: Quotazione), tonici sull'onda dei buoni risultati che BP Plc (BP.N: Quotazione) ha diffuso stamattina.

Al Nasdaq pesa per contro Baidu (BIDU.O: Quotazione), motore di ricerca cinese che ha ammesso possibili falle in un nuovo sistema automatico per vendere pubblicità. Il titolo perde il 13%.

Alle 16,30 il Dow Jones .DJI guadagna lo 0,7%, il Nasdaq .IXIC cede lo 0,3%.