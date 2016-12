Wall Street - Stock to watch del 27 marzo

NEW YORK, 27 marzo (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street sono in ribasso, facendo pensare a un avvio di seduta negativo.

E' presumibile, peraltro, che gli investitori prenderanno posizione soltanto dopo la diffusione del dato sui redditi reali di febbraio, attesi in calo dello 0,1%. Meno rilevante, in questa fase, l'indice Pce dei prezzi, il barometro sull'andamento dell'inflazione maggiormente tenuto d'occhio dalla Fed, stimato invariato (+0,2% la componente core). Attesa per l'indice sulla fiducia dei consumatori Reuters-Università del Michigan di marzo, previsto in leggero rialzo a 56,6.