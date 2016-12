Wall Street - Stocks to watch del 27 luglio

L'ottimismo sulla ripresa economica, che ha spinto i prezzi del greggio ai massimi da tre settimane e rilanciato la corsa dei mercati azionari europei e asiatici, pareva aver creato le premesse per una partenza tonica di New York: i derivati, infatti, erano positivi sino a poco fa.

* HONEYWELL INTERNATIONAL (HON.N: Quotazione) ha chiuso il secondo trimestre con un utile per azione di 60 cent, perfettamente in linea con le stime degli analisti. La conglomerata industriale ha anticipato di stimare un Eps per l'intero 2009 di 2,85 dollari, due cent meglio delle previsioni di Reuters Estimates, ma nella parte bassa della forchetta fornita in precedenza dall'azienda (2,85-3,20 dollari). Honeywell ha sottolineato che le condizioni economiche rimangono difficili. Continua...