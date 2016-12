Wall Street - Stocks to watch del 27 agosto

NEW YORK, 27 agosto (Reuters) - Sui futures sugli indici azionari di Wall Street, orientati in territorio negativo, continuano a pesare i timori sul settore bancario, dopo che ieri la Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) ha detto che nel secondo trimestre le banche Usa in difficoltà sono state 117, in crescita del 30% sul precedente trimestre e un numero record da cinque anni.

La FDIC, riferisce il Wall Street Journal, potrebbe prendere un prestito dal Dipartimento del Tesoro per fronteggiare la situazione. Sul fronte macro la giornata americana è particolarmente ricca di spunti per gli investitori. Alla viglia dell'apertura della borsa Usa (14,30 ora italiana) verranno diffusi sui nuovi ordinativi e sui beni durevoli Usa di luglio, mentre ad Atalanta è atteso l'intervento del presidente della Fed locale Dennis Lockhart. Alle 16,30 seguiranno le scorte Eia settimanali per i prodotti petroliferi e alle 18,00 la Fed pubblicherà l'indice manifatturiero del Midwest. Intorno alle 13,20 il futures sull'S&P 500 SPU8 cede lo 0,23%, il derivato sul Nasdaq NDU8 lo 0,19% e il contratto a settembre sul Dow Jones DJU8 lo 0,12%.

I titoli in evidenza oggi:

* LEHMAN BROTHERS LEH.N LHMH.F sta salendo sulla piazza di Francoforte dell'1,93% dopo che, secondo indiscrezioni stampa riportate dal Financial Times, la banca ha chiesto a tre società di private equity di rimanere in corsa per acquistare il suo braccio di asset management, anche se non ha ancora deciso se venderlo o meno.

* Gli economisti di Société Générale hanno stimato il debito di FANNIE MAE FNM.N e FREDDIE MAC FRE.N pari a 1.000 miliardi di dollari, il 9% del bilancio delle due banche. I titoli dei due colossi dei mutui ieri sono balzati rispettivamente di oltre il 20% e 8%, dopo che sono diminuite le attese di un imminente salvataggio da parte del governo.

* Il WSJ riferisce che TIVO INC (TIVO.O: Quotazione), produttrice di registratori per video digitali, sta per stipulare un accordo con TIME WARNER (TWX.N: Quotazione) Entertainement Weekly per permettere ai suoi utenti di registrare in automatico gli spettacoli suggeriti dallo staff della rivista.

* Robert W. Baird & Co. ha tagliato il rating dell'intero settore dei fornitori di componenti per auto e camion a "market weight" da "overweight", sostenendo che le vendite di veicoli leggeri negli Usa rimarranno verosimilmente depresse per vari anni, mentre il mercato europeo sta iniziando un ciclo discendente. Baird ha lasciato invariato il rating "outperform" per cinque società: ARVINMERITOR ARM.N, BORGWARNER (BWA.N: Quotazione), GENTEX (GNTX.O: Quotazione), JOHNSON CONTROLS (JCI.N: Quotazione), SNAP-ON (SNA.N: Quotazione).

* Lehman ha ravviato la copertura su HEWLETT-PACKARD (HPQ.N: Quotazione) con rating "overweight" e target price a 62 dollari.