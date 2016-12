Wall Street - Stocks to watch del 26 giugno

NEW YORK, 26 giugno (Reuters) - I future sugli indici azionari Usa sono lievemente negativi a metà della seduta europea e segnalano un'apertura in tono minore per Wall Street dopo i guadagni della vigilia. Non contiene dati di primo piano l'agenda macroeconomica Usa che per oggi include le statistiche Pce sui prezzi al consumo, i dati su redditi e consumi reali e la lettura finale dell'indice di fiducia dei consumatori Università del Michigan.

Alle 14 circa il future a settembre sul Dow Jones DJc1 cede lo 0,2% circa, al pari di quello sull'S&P 500 SPc1. Il derivato sul Nasdaq a settembre NDc1 scende di 0,3%.

Secondo Jp Morgan Securities l'S&P 500 .SPX scenderà probabilmente tra 830 e 875 entro la fine di settembre, dato il recupero sostanzialmente ininterrotto dai minimi di marzo. La bnaca invita gli investitori a utilizzare la correzione per accumulare posizioni sui titoli ciclici. L'indice ha recuperato il 40% dai minimi dei 12 anni toccati in marzo ma il rally ha ormai perso slancio e l'ottimismo sulla stabilizzazione dell'economia Usa ha lasciato il posto a preoccupazioni per una ripresa che potrebbe rivelarsi fiacca. Di seguito i titoli in evidenza:

* BOEING (BA.N: Quotazione) potrebbe pesare sul Dow Jones dopo aver subito un nuovo duro colpo al progetto del velivolo Dreamliner. L'australiana Qantas Airways (QAN.AX: Quotazione), uno dei principali clienti di Boeing, ha cancellato ordini per 15 nuovi Dreamliner e rinviato quelli relativi ad altri 15.

* Barclays ha tagliato a 27 da 29 dollari il target price sul NASDAQ OMX GROUP (NDAQ.O: Quotazione), sui cui ha un giudizio "overweight". La banca britannica ha invece alzato a 37 da 28 dollari il target su NYSE Euronext NYX.N, sempre "overweight". Miglioramento del target a 117 da 87 dollari anche per ICE (ICE.N: Quotazione), valutato "equal weight".

* Il Giappone ha imposto a CITIGROUP (C.N: Quotazione) di sospendere per un mese le vendite della divisione bancaria retail per il sospetto di una sorveglianza eccesivamente morbida sul riciclaggio di denaro.

* Farmaceutici sotto i riflettori in scia alla flessione di oltre il 7% del titolo SANOFI-AVENTIS (SASY.PA: Quotazione), colpito dalle preoccupazioni sulla sicurezza del Lantus, farmaco per il diabete, e, più in generale, di tutte le moderne insuline. I timori a riguardo hanno spinto Morgan Stanley e Jp Morgan a tagliare la valutazione.

* PALM INC PALM.O potrebbe sostenere i tecnologici dopo una perdita inferiore alle attese e indicazioni sulla forza della domanda per il nuovo Pre smartphone. Nel premarket il titolo ha sfiorato un rialzo del 14%.