Wall Street - Stocks to watch del 26 settembre

NEW YORK, 26 settembre (Reuters) - I futures sugli indici azionari Usa viaggiano in deciso ribasso, indicando un'apertura con il segno meno per Wall Street che paga lo stallo delle trattative per il salvataggio del settore finanziario.

Oggi i leader del Congresso Usa tenteranno nuovamente di raggiungere un accordo sul piano del Tesoro da 700 miliardi di dollari, in un momento particolarmente delicato dopo il fallimento della cassa di risparmio Washington Mutual (WM.N: Quotazione), il maggiore della storia bancaria statunitense.

Intorno alle 13,30 italiane, il derivato sull'S&P's 500 SPZ8 cede 20,56 punti (-1,7%), il contratto sul Dow Jones DJZ8 168 punti (-1,52%) e il futures sul Nasdaq NDZ8 23 punti (-1,37%).

I titoli in evidenza oggi:

* Le autorità americane ieri sera hanno dichiarato fallita WASHINGTON MUTUAL (WM.N: Quotazione) e ordinato il trasferimento delle attività bancarie al gruppo JP MORGAN CHASE (JPM.N: Quotazione) per 1,9 miliardi di dollari.

* Secondo Credit Suisse, JP MORGAN CHASE & Co (JPM.N: Quotazione) potrebbe chiudere il terzo trimestre in rosso dato il contesto difficile per i mercati del credito e dei capitali.

Anche Goldman Sachs ha tagliato le stime di Eps di Jp Morgan per il 2008, prevedendo per il terzo trimestre una perdita di 0,10 dollari per azione contro le precedenti attese di un utile di 0,40 dollari.

Nel preborsa il titolo cede il 2,4% a 42,40 dollari. * RESEARCH IN MOTION RIMM.O ha perso il 9,8% ieri nel dopo borsa in seguito all'annuncio di ricavi trimestrali sotto le attese medie degli analisti.