Wall Street - Stocks to watch del 26 marzo

MILANO, 26 marzo (Reuters) - I futures sull'azionario Usa preannunciano un avvio in rialzo per Wall Street sulla scia dei guadagni già segnati ieri dopo dati macro particolarmente favorevoli.

Tra i titoli in evidenza: * Titoli AUTO nel mirino dopo che i dati sulla vendita del settore non mostrano segni di recupero dal debole avvio dell'anno, secondo quanto riferito dal presidente di Toyota Motor. La rivale Honda ha invece annunciato il rinvio dell'apertura di un nuovo stabilimento in Giappone.