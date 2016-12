BORSA USA - Indici in forte rialzo su acquisizione e dati case

Il numero uno mondiale dei farmaceutici Pfizer (PFE.N: Quotazione ) cede oltre l'8% dopo aver annunciato l'intenzione di acquisire per circa 68 miliardi di dollari la concorrente americana Wyeth WYE.N, in rialzo dell'1%.

Contribuiscono a infondere ottimismo sui mercati anche i dati sulla vendita di case esistenti negli Usa a dicembre, che segnalano un rialzo del 6,5% a 4,74 milioni, superiore alle attese di mercato. Sul fronte immobiliare, però, da segnalare il taglio di oltre 7.000 posti di lavoro deciso dalla società di distribuzione di oggetti per la casa Home Depot (HD.N: Quotazione) - in rialzo di oltre il 6% - per far fronte a previsioni di vendite in calo quest'anno dell'8% e a un declino del 24% degli utili.