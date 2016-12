BORSA USA in calo con finanziari ed energia, bene Microsoft

NEW YORK, 26 ottobre (Reuters) - Gli indici di Wall Street si muovono in ribasso, penalizzati dalla flessione dei titoli finanziari.

In calo le società energetiche, che risentono dell'andamento dei prezzi del petrolio.

Il Nasdaq beneficia del balzo di Microsoft (MSFT.O: Quotazione ), in rialzo di oltre due punti percentuali: il colosso dei sotware ha incassato vari miglioramenti di target price dopo i risultati trimestrali.

I trader riferiscono di una voce riguardante un aumento di capitale in vista per Bank of America (BAC.N: Quotazione), che lascia sul terreno oltre il 3%.