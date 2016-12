BORSA USA-indici in rialzo su energetici,Microsoft spinge i tech

NEW YORK, 26 ottobre (Reuters) - Gli indici di Wall Street riprendono fiato, con i titoli energetici che approfittano del rialzo dei prezzi del greggio e Microsoft che trascina in positivo il comparto tech dopo la revisione positiva del suo price target decisa da diverse società di brokeraggio.

Non riescono invece ad approfittare del generale ottimismo Fifth Third Bancorp (FITB.O: Quotazione) e SunTrust Banks (STI.N: Quotazione). L'influente analista Richard Bove ha infatti affermato che molte banche regionali potrebbero dover aspettare il 2011 per tornare in utile e ha rivisto al ribasso il giudizio su entrambe a "sell" da "neutral".