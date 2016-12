Wall Street - Stocks to watch del 26 agosto

NEW YORK, 26 agosto (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street cedono terreno, preannunciando un'apertura in lieve calo della borsa americana, che aveva toccato ieri i nuovi massimi dell'anno.

Non bastano i dati positivi della Mortgage Bankers Association americana, comunicati questa mattina, che rivelano un incremento delle domande di mutui del 7,5% nella scorsa settimana, la seconda consecutiva in aumento.

Alle 16,00 verrà invece comunicato il dato sugli acquisti di nuove case a luglio negli Usa. In questo caso, le previsioni sono per 390.000 unità contro le 384.000 di giugno.

CHEVRON (CVX.N: Quotazione) ed EXXON MOBIL (XOM.N: Quotazione) vedono superato anche l'ultimo ostacolo di natura amministrativa al loro progetto sullo sfruttamento del gas liquido naturale Gorgon, dal valore di 42 miliardi di dollari. Il ministero per l'Ambiente australiano ha dato l'ok al più grande progetto in campo energetico mai messo in opera in Australia, in cui è partner anche Royal Dutch Shell (RDSa.L: Quotazione). Continua...