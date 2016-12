Wall Street - Stocks to watch del 25 marzo

NEW YORK, 25 marzo (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street sono in lieve rialzo, facendo pensare a un avvio di seduta all'insegna dell'incertezza.

La seduta dovrebbe prendere una direzione più precisa dopo la diffusione del dato sugli ordini di beni durevoli di febbraio, attesi in calo del 2%. In calendario anche le vendite di nuove abitazioni, sempre nel mese scorso, stimate in leggera frenata, a 300.000 unità.

Riflettori ancora puntati sugli interventi dell'amministrazione Obama per risanare il sistema finanziario, Ieri, il segretario al Tesoro, Timothy Geithner, testimoniando al Congresso, ha chiesto maggiori poteri d'intervento sui gruppi finanziari non bancari, per evitare di intervenire con piani di salvataggio in stile AIG (AIG.N: Quotazione).

In agenda una sola trimestrale fra le società dello S&P 500, ovvero PAYCHEX (PAYX.O: Quotazione).

Attorno alle 12,35 italiane, il futures sullo S&P 500 SPc1 sale di 1,60 punti (+0,2%), il derivato sul Nasdaq NDc1 avanza di 0,75 punti (+0,06%) e il contratto a giugno sul Dow Jones DJc1 guadagna 3 punti (+0,04%).

I titoli in evidenza oggi:

* BLOCKBUSTER BBI.N ha siglato un accordo con TIVO (TIVO.O: Quotazione) per consentire ai clienti di quest'ultima di scaricare film direttamente sul televisore di casa, scegliendoli da un archivio online.

* Il responsabile delle costruzioni di LAS VEGAS SANDS CORP'S (LVS.N: Quotazione) si è dimesso per ragioni personali. Il gruppo, alle prese con problemi legati all'indebitamento, ha annunciato di essere in trattative con GOLDMAN SACHS (GS.N: Quotazione), CITIGROUP (C.N: Quotazione) e LEHMAN BROTHERS LEHMQ.PK per rinegoziare il debito, in modo tale che Sands possa abbatterlo di 800 milioni di dollari.

* S&P ha rivisto a negativo l'outlook di BERKSHIRE HATHAWAY (BRKa.N: Quotazione), il veicolo che fa capo a Warren Buffett. L'agenzia ha confermato il rating "AAA", ma ha anticipato che potrebbe tagliarlo.

* FEDEX CORP (FDX.N: Quotazione), secondo quanto scrive il Wall Street Journal, sta minacciando di cancellare un ordine di diversi miliardi di dollari di nuovi cargo BOEING (BA.N: Quotazione), se il Congresso approvasse una legge che renderebbe più facile per i sindacati organizzarsi all'interno della società di spedizioni.