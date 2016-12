Wall Street - Stocks to watch del 25 settembre

NEW YORK, 25 settembre (Reuters) - I futures sugli indici a Wall Street accusano il contraccolpo del "warning" di General Electric (GE.N: Quotazione ) e riducono i guadagni prima di attestarsi su livelli misti in attesa dell'apertura del mercato.

L'allarme sugli utili del componente del Dow Jones, unito alla parole di ieri del presidente George W. Bush - secondo il quale gli Stati Uniti stanno attraversando una crisi finanziaria seria - dovrebbero pesare sul sentiment degli investitori in attesa delle delibere del Congresso sul piano da 700 miliardi di dollari annunciato dal governo per arginare le difficoltà del settore finanziario.

In agenda oggi le trimestrali di Discover Financial Services (DFS.N: Quotazione), McCormick & Co. (MKC.N: Quotazione) e Research in Motion RIM.TO, il produttore del Blackberry.