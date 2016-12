BORSA USA-Indici negativi su mancanza dettagli in discorso Obama

"Ha fatto un ottimo discorso in termini di incoraggiamento per i cittadini rispetto a quello che sta succedendo ma c'è ancora molto da fare", commenta Tim Smalls, responsabile del trading azionario a Execution Llc a Greenwich, Connecticut.

Con un calo del 5% Boeing Co (BA.N: Quotazione) è uno dei titoli che appesantisce il Dow Jones .DJI, in calo dell'1,83% a 7.216 punti. Lo Standard & Poor's 500 .SPX scende dell'1,8%. Analoga flessione per il Nasdaq .IXIC sul cui listino pesa il -21% di First Solar (FSLR.O: Quotazione), produttore di moduli solari ultrasottili che ha dato un outlook affatto incoraggiante sul settore. I bancari tornano negativi dopo che per il secondo giorno consecutivo il presidente della Federal Reserve, Ben Bernanke, ha rassicurato sulla possibilità di una nazionalizzazione di Citigroup (C.N: Quotazione). Il titolo del colosso finanziario scende del 2,3% mentre l'indice bancario Kbw perde il 3,8%. Secondo i media Citigroup vorrebbe vendere le attività di investment bank e brokerage in Giappone.