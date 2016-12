BORSA USA estende guadagni su dati fiducia, prezzi immobiiari

NEW YORK, 25 agosto (Reuters) - Wall Street allunga il passo dopo le prime ore di contrattazioni, corroborata dai buoni dati sulla fiducia dei consumatori americani e sull'andamento dei prezzi nel mercato immobiliare metropolitano degli Usa. Gli indici sono arrivati a toccare i nuovi massimi 2009, prima di limare leggermente i guadagni.

"Certo che dopo un rally fino a +50% dai minimi di marzo, ti aspetteresti un chiaro miglioramento nel mercato immobiliare, arrivati a questo punto. Altrimenti, scopriremmo che il rally non stava in piedi", dice Joe Saluzzi, trading manager di Themis Trading a Chatman, New Jersey.