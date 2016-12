BORSA USA positiva su dati prezzi case e conferma Bernanke

NEW YORK, 25 agosto (Reuters) - Wall Street cresce ma lontana dai massimi toccati ieri, dopo i dati positivi sui prezzi delle case in giugno e la fiducia dei consumatori ad agosto, entrambi sopra le aspettative. Aiuta anche la conferma di Ben Bernanke alla guida della Fed.

La fiducia dei consumatori è cresciuta più delle attese in agosto, in base ai dati del Conference Board, come anche l'indice Case-Shiller sui prezzi delle case a giugno nelle 20 principali aree metropolitane: i due dati sono considerati critici per la ripresa dopo la recessione.