Wall Street - Stocks to watch del 25 febbraio

NEW YORK, 25 febbraio (Reuters) - I derivati sugli indici di Wall Street puntano a un'apertura in lieve flessione per la borsa Usa, reduce da un rimbalzo dai minimi di 12 anni ispirato dalle parole del presidente della Federal Reserve Ben Bernanke.

In un'audizione sulla politica monetaria al Senato Usa che verrà replicata oggi davanti alla Camera, Bernanke ha rassicurato sulla prospettiva di nazionalizzazione degli istituti di credito. Gli stress test che verrano condotti a breve non dovrebbero evidenziare l'impellenza di un intervento pubblico. L'agenda macro della seduta annovera i dati sulle vendite di case, che dovrebbero vedere un aumento del tasso annuo. Intorno alle 13,45 il futures sul Dow Jones DJc1 cede lo 0,63%, quello sullo S&P SPc1 lo 0,14%, mentre il contratto a marzo sul Nasdaq NDc1 scende di 0,19%.

Rivolgendosi al Congresso in seduta plenaria per la prima volta dall'insediamento, ieri il presidente Barack Obama ha cercato di infondere fiducia sulla capacità del paese di uscire dalla crisi senza sminuire la durezza della situazione attuale.

* Sono solo tre i potenziali acquirenti interessati ad una grossa quota in AIA, braccio vita asiatico di American International Group AIG.M, ma le speranza per l'asta sono ridotte al lumicino a causa del deteriorarsi della situazione economica. Secondo il Wall Street Journal l'asta potrebbe andare deserta.

* Alan Mulally, amministratore delegato di Ford (F.N: Quotazione), ha acconsentito a un taglio del 30% sullo stipendio di quest'anno e del prossimo. L'annuncio, contenuto in un memo diretto ai dipendenti, arriva il giorno dopo un accordo sindacale che consentirà a Ford di pagare in azioni metà del contributo dovuto a un trust per l'assistenza sanitaria dei lavoratori in pensione.