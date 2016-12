BORSA USA - Indici positivi grazie a rialzi retail e homebuilder

NEW YORK, 25 luglio (Reuters) - Indici in positivo a Wall Street grazie ai rialzi dei settori relativi a consumi, tecnologia e costruzioni residenziali, sostenuti dalle speranze di recupero dell'economia.

"Per ora la speranza è ancora che probabilmente usciremo dalla recessione in qualche momento nel corso del terzo trimestre", commenta Steve Goldman di Weeden & Co nel Connecticut. "L'azionario in genere inizia a reagire mesi prima del punto di svolta e anche una volta che comincia la crescita, in genere la borsa riesce a sostenere rialzi discreti nei tre mesi successivi al termine della recessione".