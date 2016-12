Borsa Usa prosegue negativa su dati case, orientamenti Fed

NEW YORK, 24 settembre (Reuters) - La borsa americana prosegue in territorio negativo sulla scia dell'inatteso calo delle vendite di case esistenti nel mese di agosto.

Secondo i dati della National Association of Realtors le vendite sono diminuite del 2,7% al tasso annuo di 5,10 milioni di unità da 5,24 milioni di luglio, sotto le attese degli analisti per 5,35 milioni.

Tra i singoli titoli in calo quelli legati all'edilizia come D.R.Horton (DHI.N: Quotazione ) e Beazer Homes (BZH.N: Quotazione ).

Giù anche Electronic Arts ERTS.O dopo che Phil Spencer, vice presidente operativo di Microsoft Game Studios, ha dichiarato che Microsoft (MSFT.O: Quotazione) non ha piani per rilevare la società. Il titolo, che ieri aveva guadagnato l'8% sulle voci di trattative per un'eventuale acquisizione, oggi lascia sul campo oltre il 3%.