Wall Street - Stocks to watch del 24 ottobre

NEW YORK, 24 ottobre (Reuters) - I futures sugli indici di borsa Usa accusano pesanti flessioni, indicando un avvio in profondo rosso per Wall Street.

I derivati sono stati più volte congelati al ribasso. Come spiegato da un portavoce del Chicago Mercantile Exchange di Londra, il "limit down" si calcola approssimativamente al 5%. Quando poi i futures apriranno a Chicago (alle 15,30 italiane), il contratto diventerà nuovamente disponibile e potrà scendere di un altro 5%.

"Siamo in fase di panico, non so come altro descriverla e quando si è in fase di panico tutti i pensieri razionali se ne vanno dalla finestra", dice uno strategist.