Wall Street - Stocks to watch del 24 agosto

NEW YORK, 24 agosto (Reuters) - I futures sugli indici di Wall Street sono positivi, facendo pensare a un'apertura in rialzo. La borsa statunitense riprenderebbe così l'intonazione di venerdì, che l'ha vista toccare i massimi 2009 dopo i buoni dati sul mercato immobiliare e i commenti ottimistici del governatore Bernanke sullo stato dell'economia.

Il sito del Financial Times ha però pubblicato ieri un'analisi di Nouriel Roubini, uno dei pochi economisti a prevedere fin da subito la portata dell'attuale crisi globale, in cui si paventa il "forte rischio" di un "bis" della recessione.

Alle 14,30 ora italiana la Federal Reserve di Chicago comunicherà l'indice dell'Attività economica nazionale per il mese di luglio, mentre alle 18,00 renderà noto il valore dell'indice del Midwest manufacturing per lo stesso periodo.

"In mancanza di grosse novità, mi aspetto che il più grosso driver nell'andamento di oggi del mercato, almeno in apertura, sia il clima generale, e il clima generale è positivo", ha detto Art Hogan, chief market analyst di Jefferies & Co a Boston.