Wall Street - Stocks to watch del 24 luglio

NEW YORK, 24 luglio (Reuters) - I futures sugli indici si muovovono tra piatti e un lieve rialzo nonostante i risultati deludenti di Microsoft (MSFT.O: Quotazione ) e Amazon.com (AMZN.O: Quotazione ) all'indomani di un rally che ha visto il Dow Jones superare i 9.000 punti.

Il futures sull'S&P 500 SPc1 sale alle 13,30 dello 0,25%, ossia di 2,8 punti, ma è sotto il suo fair value, un formula che calcola i prezzi tenendo conto dei tassi di interesse, dei dividendi e delle scadenze sul contratto; il futures sul Dow DJc1 sale dello 0,32%, quello sul Nasdaq 100 NDc1 cede lo 0,05%.

Sul fronte macroeconomico in agenda oggi l'indice sulla fiducia dei consumatori Reuters/University of Michigan per il mese di luglio alle 15,55 italiane.