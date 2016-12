BORSA USA -Indici recuperano con banche, Google spinge il Nasdaq

NEW YORK, 23 gennaio (Reuters) - Wall Street riduce le perdite della mattinata grazie al recupero dei finanziari anche se gli indici Dow e S&P 500 restano sotto pressione per la debolezza dei risultati societari e per le fosche prospettive future. Passa in territorio positivo il tecnologico Nasdaq spinto dal leader di Internet, Google (GOOG.O: Quotazione), in rialzo di circa il 6% sulla scia degli utili superiori alle attese comunicati ieri dopo la chiusura della borsa.

A alimentare i timori sull'andamento dell'economia per l'anno in corso è invece il colosso industriale General Electric (GE.N: Quotazione) che ha annunciato una trimestrale in linea con le attese ma ha messo in guardia su un 2009 "estremamente difficile". Il titolo, componente del Dow, cede oltre l'8%

"Ge rappresenta realmente tutto il mercato. E' un titolo guida in quanto il gruppo opera i quasi tutti i segmenti del mercato e non c'è alcuno di questi che va bene", dice Paul Mendelsohn a capo delle strategie di investimento a Windham Financial Services a Charlotte, nello stato del Vermont.

Intorno alle 19,15 italiane il Dow Jones .DJI arretra dello 0,85%, lo Standard & Poor's 500 .SPX annulla le iniziale perdite e si porta sulla parità mentre il Nasdaq .IXIC sale dello 0,7%.