Borsa Usa sale di oltre 3% dopo dettagli piano finanza Usa

NEW YORK, 23 marzo (Reuters) - Wall Street sale di oltre il 3% dopo che l'amministrazione Usa ha dato i dettagli del piano per togliere gli asset tossici dai bilanci delle principali istituzioni finanziarie.

Il Tesoro Usa ha detto di non sapere se avrà bisogno di ulteriori fondi federali per stabilizzare il sistema, ma di avere "importanti risorse" per lanciare il piano di riacquisto di asset, nei 700 miliardi già stanziati.