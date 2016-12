Borsa Usa gira in negativo, pesano GE e flessione materie prime

NEW YORK, 23 settembre (Reuters) - Seduta all'insegna dell'incertezza per Wall Street, che intorno a metà seduta azzera i guadagni della mattinata zavorrata dalla flessione di General Electric (GE.N: Quotazione ) e dal ritracciamento dei titoli legati alle materie prime.

Limitano i danni alcuni big tecnologici come Microsoft (MSFT.O: Quotazione ), sostenuti dalla speranza che il piano per il salvataggio del comparto finanziario allenti il credito e favorisca le spese di consumatori e imprese.

Tuttavia permane l'incertezza sui meccanismi dell'intervento mentre si intensifica a Washington il dibattito sul tema, in una giornata in cui da parte del segretario al Tesoro Henry Paulson e del presidente della Federal Reserve Ben Bernanke è arrivato l'invito al Congresso ad approvare il piano da 700 miliardi di dollari per evitare ulteriori danni a un'economia già in difficoltà.