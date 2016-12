Wall Street - Stocks to watch del 23 dicembre

NEW YORK, 23 dicembre (Reuters) - I futures sugli indici Usa sono poco mossi in attesa di un'ondata di dati macro che potrebbe dare nuove indicazioni sulle dimensioni del rallentamento economico. Intorno alle 13,30 il futures di marzo sullo S&P 500 SPH9 sale dello 0,57%, quello sul Dow Jones DJH9 sale di 0,25%, mentre il derivato sul Nasdaq NDH9 cede lo 0,06%.

In primo piano c'è oggi il dato finale del Pil Usa del terzo trimestre, ma sono in agenda anche le vendite di case a novembre e la fiducia dei consumatori di dicembre dell'università del Michigan.

*JP Morgan ha alzato le stime di Eps per il 2009 di MORGAN STANLEY (MS.N: Quotazione) a 2,35 da 2,15 dollari, mentre ha ridotto quelle di GOLDMAN SACHS (GS.N: Quotazione) a 6,25 da 7 dollari. La banca d'affari ha anche indicato un target price per la fine del prossimo anno a 95 dollari per Goldman Sachs (GS.N: Quotazione) e a 16 dollari per Morgan Stanley.