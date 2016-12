Wall Street - Stocks to watch del 23 gennaio

NEW YORK, 23 gennaio (Reuters) - I futures sugli indici della borsa americana sono in deciso calo preannunciando un avvio di seduta negativo.

In piena stagione di trimestrali il mercato rivolgerà particolare attenzione alla conglomerata industriale General Electric (GE.N: Quotazione) che ha annunciato un utile in calo del 44%, in linea con le attese, nell'ultimo trimestre di uno degli anni più difficili della sua storia. Negli scambi del pre-borsa il titolo del colosso Usa, dopo un prima reazione positiva ai risultati, ha perso terreno e viaggia in lieve calo.

La crisi si riflette anche sui conti di Xerox (XRX.N: Quotazione) il cui forte calo del risultato netto trimestrale risente della debolezza delle vendite e dei costi di ristrutturazioni. L'agenda sui dati macro di oggi non vede appuntamenti degni di nota.

Alle 13,45 circa il futures marzo sul Dow Jones DJc1 cede l'1,69%, quello sull'S&P 500 SPc1 il 2,2%, quello sul Nasdaq NDc1 del 2%.

Tra i titoli in evidenza:

* SCHLUMBERG (SLB.N: Quotazione), il leader mondiale delle infrastruttre petrolifere, ha chiuso il quarto trimestre con un utile netto di 95 centesimi per azione in calo dagli 1,12 dollari per azioni dello stesso periodo dell'anno precedente. Al netto di costi straordinari e debiti la compagnia di Houston ha riportato un Eps di 1,03 dollari lievemente sotto le attese degli analisti di 1,04 dollari.