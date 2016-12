BORSA USA - Indici in calo su Boeing e dati case

NEW YORK, 23 giugno (Reuters) - E' una giornata nervosa quella che vede i listini di Wall Street sostanzialmente deboli e altalenanti tra il denaro e la lettera. Non piace al mercato il nuovo ritardo ammesso da Boeing (BA.N: Quotazione) sul primo test di volo del suo famoso aereo 787 Dreamliner, una mossa che costringerà la compagnia a rivedere la guidance finanziaria per l'anno in corso.