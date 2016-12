BORSA USA piatta dopo avvio positivo, balza eBay, debole Ups

NEW YORK, 23 aprile (Reuters) - Wall Street si appiattisce sulla parità dopo un avvio positivo appesantita da dati deludenti sul mercato immobiliare e dalla prospettive poco rassicuranti fornite da UPS (UPS.N: Quotazione ), titolo considerato una sorta di barometro. I rialzi di APPLE (AAPL.O: Quotazione ) (+3,7%), reduce da una buona trimestrale nella notte, contribuiscono a limitare la flessione dell'azionario pur senza riuscire a tenere in positivo il Nasdaq .IXIC.

Il corriere UPS, in calo del 3%, ha diffuso dati inferiori alle attese e dato indicazioni più deboli del previsto per il successivo trimestre. Una ripresa, inoltre, potrebbe non arrivare fino al 2010.

In rialzo del 3,5% Fifth Third Bankcorp (FITB.O: Quotazione) che ha comunicato una perdita inferiore alle attese per il primo trimestre a dispetto delle perdite sui crediti commerciali e residenziali.