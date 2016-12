Borsa Usa pesante su incertezze piano salvataggio, balzo greggio

NEW YORK, 22 settembre (Reuters) - Seduta all'insegna di un deciso ribasso per la borsa Usa, appesantita dalle incertezze sull'effettiva capacità del progetto da 700 miliardi di dollari per il salvataggio del sistema finanziario di resuscitare l'economia.

"C'è una persistente incertezza sull'economia in generale nonostante le iniziative per sostenere i mercati finanziari", commenta Michael James, senior trader di Wedbush Morgan a Los Angeles. "Chiaramente la debolezza dei mercati finanziari ha in parte zavorrato l'economia nei primi nove mesi, ma non è stata l'unica zavorra. Un semplice sostegno ai mercati finanziari non è necessariamente una panacea per i problemi generali dell'economia".