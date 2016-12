Borsa Usa, indici incerti tra timori credito e scambi fiacchi

In assenza di importanti trimestrali pesano i timori sul deficit Usa, dicono gli operatori, ma gli scambi sono ovunque contenuti.

Fiacchi, oltre alle azioni, anche gli asset denominati in dollari e i Treasuries. Tuttavia i commenti rassicuranti di Moody's hanno in qualche modo affievolito le paure per il rating sovrano degli Stati Uniti (ieri S&P aveva abbassato l'outlook della Gran Bretagna, innescando una serie di vendite sulla borsa americana).