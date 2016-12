BORSA USA passa in positivo con Caterpillar, biotech e Apple

NEW YORK, 22 aprile (Reuters) - Gli indici di Wall Street hanno completamente cambiato direzione, passando in rialzo dopo un avvio di seduta negativo.

A trascinare l'azionario Usa sono soprattutto le società industriali cicliche. In particolare, Caterpillar (C.N: Quotazione) balza di quasi dieci punti percentuali, spinta dalla decisione di JP Morgan di alzarne il rating a "overweight". Il colosso dei mezzi per movimentazione della terra non risente della decisione di Fitch di ridurne il rating ad "A".