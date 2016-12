M. Stanley, Mitsubishi pronta a rilevare 20% capitale

TOKYO (Reuters) - Mitsubishi UfJ Financial Group, la principale banca commerciale giapponese, ha annunciato l'intenzione di acquistare fino al 20% del capitale di Morgan Stanley.

Secondo una fonte vicina alla situazione, il prezzo definito è di 31,25 dollari per ogni azione, pari al valore di libro della banca al 31 agosto.

I termini finanziari dell'accordo sono soggetti a un esame da parte di Mitsubishi del business e degli asset di Morgan Stanley. E' stata siglata una lettera di intenti non vincolante per un investimento dell'istituto nipponico nella banca Usa che "alla fine raggiungerà il 20% dell'equity su base diluita", si legge in una nota Morgan Stanley. Una portavoce di Morgan ha precisato che l'operazione avverrà tramite un aumento di capitale riservato.