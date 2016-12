Wall Street - Stocks to watch del 22 agosto

NEW YORK, 22 agosto (Reuters) - I futures sugli indici azionari di Wall Street estendono il rialzo, dopo che il finanziere Warren Buffett ha detto che i mercati azionari sono più attraenti oggi di un anno fa.

L'appuntamento principale della giornata, altresì priva di dati macro e notizie societarie di rilievo, è l'intervento del presidente della Fed Ben Bernanke sulla stabilità finanziaria, in programma alle 16,00 italiane.

I titoli in evidenza oggi:

* In evidenza anche i gruppi ingegneristici sulla scia di SULZER (SUN.S: Quotazione). Il costruttore di pompe per l'industria petrolifera ha alzato gli obiettivi di margine nel medio periodo, dopo aver registrato un utile netto in aumento del 20% nel primo semestre.